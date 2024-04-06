Hamas, Gazze'de 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Kassam Tugaylarının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde 5 İsrail askerinin yakın mesafeden etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'e ait bir askeri nakil aracının top atışıyla, Merkava tipi bir tankın ise Yasin-105 füzesiyle hedef alındığı, Emel Mahallesi'ne iniş yapan İsrail helikopterindeki askerlere de saldırı düzenlendiği kaydedildi.
İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.
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