Hamas, Gazze'deki savaşı sonlandırmayı hedefleyen müzakerelere stratejik bir perspektiften bakıyor - Son Dakika
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Hamas, Gazze'deki savaşı sonlandırmayı hedefleyen müzakerelere stratejik bir perspektiften bakıyor

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Doha'da başlayan Gazze'de ateşkes müzakereleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Hamas, müzakerelerin Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan stratejik bir perspektiften yapılması gerektiğini belirtti.

16.08.2024 01:46
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Hamas, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes ve esir takası müzakerelerine Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan stratejik bir perspektiften baktıklarını belirtti.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, Doha'da dün başlayan Gazze'de ateşkes müzakereleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Herhangi bir müzakerenin daha önce üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik net bir plana dayanması gerektiğine inandıklarını dile getiren Bedran, Doha'daki müzakerelere de Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan stratejik bir perspektiften baktıklarını aktardı.

İsrail'in isteksiz davranması nedeniyle Gazze'de ateşkese varılamadığını kaydeden Bedran, ateşkes anlaşmasının, "saldırıların sona ermesi, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmeleri, yeniden imar ve esir takasını içermesi" gerektiğini kaydetti.

Mısır'da yayın yapan "El- Kahire el-İhbariye" televizyonunun dün ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in yıkıcı savaşını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için Katar-Mısır-ABD arabuluculuğunda yeni bir müzakere sürecinin Doha'da başladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

gazze, Doha, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Gazze'deki savaşı sonlandırmayı hedefleyen müzakerelere stratejik bir perspektiften bakıyor - Son Dakika

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