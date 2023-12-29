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Hamas Hareketi: Filistinlilerin vesayete ihtiyacı yok - Son Dakika
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Hamas Hareketi: Filistinlilerin vesayete ihtiyacı yok

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistinlilerin kimsenin vesayetine ihtiyacı olmadığını, Gazze Şeridi'ne yabancı güçlerin yerleştirilmesini kabul etmediklerini söyledi. Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve esir takası konusunda yapılan girişimler hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Hamas'ın ve Filistinlilerin kimsenin vesayetine ihtiyacı olmadığını ve Filistin halkının kendi iç işlerini kararlaştırma hakkına sahip olduğunu belirtti. Hamdan, uluslararası güçlerin Gazze'ye girmesi iddialarına da tepki göstererek, Filistin'in işgalden kurtulması için başka güçlerin gelmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hamas Hareketi: Filistinlilerin vesayete ihtiyacı yok
29.12.2023 - 15:05,
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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistinlilerin kimsenin vesayetine ihtiyacı olmadığını, Gazze Şeridi'ne yabancı güçlerin yerleştirilmesini kabul etmediklerini söyledi.

Hamas'ın Beyrut ofisinde AA muhabirine konuşan Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki en önemli gündemin yeni bir esir takası ve ateşkes olduğunu belirten Hamdan şöyle konuştu:

"Arabulucu olan Katar ve Mısır gibi kardeşlerimizden (esir takası konusunda) bazı girişimler aldık, ancak bizim tutumumuz net ve açık o da saldırıların tamamen durmasıdır. Sorunun kökü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıdır. Esir takası bu sorunun bir sonucudur. Meselenin köküne inmeden diğer detaylara girmek doğru değil ve halkımıza saldırıların durdurulması gerekiyor. Esir takasını istediğimizi herkes biliyor, bu bir sır değil. Ancak bu süreç müzakere ve anlaşma ile olur. Düşmanın saldırıları hala devam ederken bunun gerçekleşmesi mümkün değil."

"Hamas'ın ve Filistinlilerin kimsenin vesayetine ihtiyacı yok, bunu da kabul etmiyor"

Gazze Şeridi'nde bazı ülkelerin arabulucuğunda yeni bir idarenin oluşturulması iddiaları ve tartışmaları hakkında Hamdan, "Hamas'ın ve Filistinlilerin kimsenin vesayetine ihtiyacı yok, bunu da kabul etmiyor. Filistin idaresinin tabiatının nasıl olması gerektiği ve iç işlerinin kararını veren Filistin halkıdır." ifadelerini kullandı.

Hamdan, şöyle devam etti:

"Filistin halkı, ABD'nin himayesi altında İsrail tankına binip kendisini meşru gösteren birilerini de kabul etmiyor. Meşruiyeti yaratan Filistin halkıdır ve bugün güvenmesi gereken meşruiyetin ne olduğunu da biliyor."

"Uluslararası güçler, Filistin'i özgürleştirmek ve işgale son vermek istiyorlarsa buyursunlar"

Arap devletlerinin de yer aldığı uluslararası bir askeri gücün Gazze Şeridi'ne girmesi iddialarına ilişkin ise Hamdan, şunları söyledi:

"Uluslararası güçler, Filistin'i özgürleştirmek ve işgale son vermek istiyorlarsa buyursunlar. Ancak işgalin (İsrail'in) yerine başka güçler geliyorsa, Filistinlilerin Siyonist işgali başka bir işgalle değiştirmek istediğini kim söyledi?

Hamas'sız Gazze hakkında konuşanlar, İsrail'in askeri macerasında başarılı olacağı sonucuna varanlardır. Biz ise başaramayacağını, onun bu maceradaki başarısızlığının tezahürlerinin açık olduğunu belirtiyoruz. İsraillilerin başarıya ulaştığı tek nokta çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla insanı öldürmek, altyapı ve kanalizasyon sistemlerini yok etmek."

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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