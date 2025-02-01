Hamas, İki İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, İki İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, 2 İsrailli sivili Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı; üçüncü esir serbest kalacak.

01.02.2025 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Hamas, 2 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı

HAN YUNUS - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında İsrailli siviller Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Hamas, 3. esir Keith Siegel'i ise Gazze şehrinde serbest bırakacak.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 4. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli 2 sivil Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Sertifika verilen esirler, takasın gerçekleştirildiği bölgede kurulan sahneye çıkarıldı. Bir Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Esirler daha sonra Kızılhaç aracına bindirilerek İsrail'e dönmek üzere yola çıktı. İsrail ordusunun yapılan açıklamada da 2 esirin Kızılhaç tarafından teslim alındığı duyuruldu. Hamas, 3. esir Keith Siegel'i ise Gazze şehrinde serbest bırakacak.

İsrail'in esir takası kapsamında ilerleyen saatlerde 18'i müebbet hapis cezasına, 54'ü uzun süreli hapis cezasına çarptırılan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten beri tutuklu bulunan toplam 183 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İki İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
20:18 Icardi İstanbul’a döndü, herkes yanındaki güzele baktı Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
19:18 İşte vahşetin perde arkası 17 yaşındaki genç, ailesini “büyük“ aşkı için katletmiş İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş
18:47 ABD’de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
07:50 Galatasaray’ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı
07:20 Fatih Terim’i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim
05:00 ABD’de bir uçak kazası daha Yerleşim yerine düştü ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
02:00 Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı
01:46 Fitch, Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
01:34 Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı
00:47 Hamas, Gazze’de 183 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı Hamas, Gazze'de 183 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 21:52:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, İki İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.