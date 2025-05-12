Hamas'ın Esir Bırakma Kararı Eleştirildi - Son Dakika
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Hamas'ın Esir Bırakma Kararı Eleştirildi

İsrail muhalefeti, Hamas'ın Idan Alexander'i bırakmasını hükümetin diplomatik başarısızlığı olarak gördü.

12.05.2025 19:01
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İsrail muhalefeti, Hamas'ın ABD ile yürüttüğü doğrudan müzakereler kapsamında ABD-İsrail çifte vatandaşı Idan Alexander'i serbest bırakma kararının Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "utanç verici bir diplomatik başarısızlığı" olduğu eleştirisinde bulundu.

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin politikasının "devletin güvenliğini tehlikeye atan siyasi bir başarısızlık örneği" olduğunu vurguladı.

Hamas'ın ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'i ABD ile doğrudan yürüttüğü müzakereler neticesinde bırakması kararını "utanç verici diplomatik başarısızlık" olarak nitelendiren Lapid paylaşımında, hükümeti derhal kapsamlı bir esir takası anlaşması imzalamaya çağırdı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirleri geri getirme sorumluluğunun hükümete ait olduğunu belirten Lapid, "Amerikalılar, Netanyahu'dan bıktı." ifadesini kullandı.

İsrail Meclisi'nde bugün yapılan parti grup toplantısında da konuşan Lapid, Trump yönetiminin "Tel Aviv ile koordinasyon kurmaksızın ve Netanyahu'yu dinlemeden" hareket ettiğine işaret etti.

Lapid, "(ABD yönetimi) Netanyahu'nun Smotrich ve Ben-Gvir ile yaşadığı sorunlarla ilgilenmiyorlar. Sonuç istiyorlar; ateşkes ve anlaşma." ifadesini kullandı.

"İsrail'in önünde iki seçenek var: ABD'nin Orta Doğu planlarına uymak ya da geride bırakılmak"

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, İsrail hükümetinin önünde "ABD'nin Orta Doğu planlarına ayak uydurmak ya da geride bırakılmak" olmak üzere iki seçenek olduğunu söyledi.

Partisinin İsrail Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Gantz, "Ya stratejik bir dönüşümü tamamlar, İran'a karşı ekseni güçlendirir, askeri nükleer kapasitesini yok eder ve bölgede ABD liderliğindeki geniş kapsamlı bir siyasi hareketin parçası oluruz ya da geride bırakılırız." dedi.

Netanyahu'ya seslenerek "koalisyonu korumayı İsrail'in güvenliğini ve İsrail toplumundaki dayanışmayı korumanın önüne koymaması" çağrısında bulunan Gantz, "Orta Doğu'nun çehresini değiştirme fırsatı siyasi mülahazalarla kaçırılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin kurtarılması için planlı adımlar atmadığı gerekçesiyle hükümeti kınayan Gantz, ABD-İsrail çifte vatandaşı Idan Alexander'in serbest bırakılmasını ise memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"Ulusal fiyasko"

Muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail ordusuna mensup bir esir askerin ABD'nin girişimiyle kurtarılmasının "ulusal fiyasko" olduğunun altını çizdi.

Trump'ın, esirlerin serbest bırakılmasının önünde bir engelin Netanyahu olduğunu anladığının altını çizen Golan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump'ın Netanyahu'yu baypas etmesi boşuna değil. Trump milyonlarca İsraillinin zaten bildiği şeyi anladı: Netanyahu'nun esirleri geri getirmek ya da savaşı sona erdirmek gibi bir niyeti yok. Onu motive eden tek amaç kişisel olarak hayatta kalmak. İnsanların hayatı pahasına da olsa."

İsrail askeri bir esirin Tel Aviv'in dahli olmaksızın ABD'nin girişimiyle esir askerin serbest bırakılmasının "Affedilmesi mümkün olmayan bir ihmal" olduğunu söyleyen Golan, Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal hedefinin "daha fazla ölüme ve ekonomik yıkıma" yol açacağının da altını çizdi.

-"ABD ile ilişkilerimiz görülmemiş seviyede kötü"

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Hamas'ın esir askeri bırakma kararının Tel Aviv yönetiminin baskısıyla değil ABD ile yürüttüğü doğrudan müzakerelerle gerçekleştiğine işaret etti.

Partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Liberman, "ABD ile ilişkilerimiz daha önce görülmemiş bir seviyede kötü. Asıl sorun Netanyahu'nun savaşı bitirmek istememesi." dedi.

Liberman, Idan Alexander'in serbest bırakılması kararının Tel Aviv yönetiminin baskısından ziyade ABD ile Hamas arasındaki doğrudan temasların bir sonucu olduğuna işaret etti.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bıraktı

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim ettiğini açıkladı.

Hamas bu adımının, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Hamas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'ın Esir Bırakma Kararı Eleştirildi - Son Dakika

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