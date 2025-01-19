İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın ilettiği bugün serbest bırakılacak esirlerin isim listesini teslim aldığını duyurdu.
Ofisten yapılan açıklamada, alınan liste kapsamında ayrıntıların gözden geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, İsrail Ordusu Kurtarma Misyonu Koordinatörü Tuğgeneral Gal Hirsch'in esirlerin ailelerini ordu temsilcileri aracılığıyla bilgilendirdiği kaydedildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın arabuluculara ilettiği listeyi teslim aldığını doğrulamıştı.
Son Dakika › Güncel › Hamas'ın Esir Listesi İsrail'e İletildi - Son Dakika
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