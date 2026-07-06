Hamas'ın Komite İstifası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas'ın Komite İstifası

06.07.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze'deki Hükümet Çalışma Komitesi'nin istifa ettiğini ve ulusal çıkarları önceliklendirdiğini açıkladı.

Hamas, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Hükümet Çalışma Komitesi'nin, "ulusal çıkarlar ve işgalci İsrail'in bahanelerini ortadan kaldırmak" amacıyla istifa ettiğini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de yeni yönetim düzenlemelerine dahil olmayacağı yönündeki tutumunu yerine getirme yolunda bugün yeni bir olumlu adım attığını belirtti.

Bu adımla Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Çalışma Komitesi'nin istifa ettiği ve sadece durumun izlenmesi için teknik ve idari yönlerini koruyacağına işaret eden Kasım, "Bu adım, ulusal çıkarlar ve işgalci İsrail için her türlü bahaneyi ortadan kaldırmak amacıyla atıldı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları başlattığından beri Gazze Şeridi'nin yönetimi için birçok ulusal ve uzlaşı formülü önerildiğinin altını çizen Kasım, bunlar nihayetinde Mısır'ın başkenti Kahire'de üzerinde anlaşmaya varılan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin kurulduğu ancak İsrail'in söz konusu komitenin Gazze'ye girişine engel olmaya devam ettiğini kaydetti.

Hamas kararının, yönetimin Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devredilmesi için gerekli tüm adımların teknik ve idari olarak tamamen tamamlandığının teyit edilmesinin ardından geldiğine işaret eden Kasım, kararın üzerinde anlaşmaya varılan Ulusal Komite'nin Gazze Şeridi'ne girişinin yolunu açacağını umduklarını ifade etti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi

"Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (teknokratlardan oluşan geçici hükümet)", Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı uyarınca kuruldu. Komite, ilk toplantısını 15 Ocak 2026'da Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Kahire'deki toplantıda Gazze Şeridi'nde sivil yönetim ve iç güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye yönelik görev süresinin resmen başladığını açıkladı.

Komitenin görevi de Ramallah merkezli Filistin yönetiminin kendi reform programını tamamlayıncaya kadar Gazze'nin istikrarının sağlanmasını, toparlanma sürecini ve yeniden imar çalışmalarını denetlemesidir.

Ancak İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırı ve ihlalleri nedeniyle Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgede görevini devralma imkanı sağlanamadı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te uygulamaya giren ateşkese rağmen neredeyse her gün çeşitli iddia ve bahanelerle Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarla sivilleri hedef alabiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Hükümet, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'ın Komite İstifası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin TL’lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL’lik klima faturası 2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
4 Temmuz kutlamasında korku dolu anlar İnişe geçen uçağa havai fişek isabet etti 4 Temmuz kutlamasında korku dolu anlar! İnişe geçen uçağa havai fişek isabet etti
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı

21:14
Dünya Kupası’ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku’nun bonservisi belli oldu
Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu
21:08
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var Casusluk davasında ara karar
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
20:55
Görüntüler Norveç’ten değil Alanya’dan Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar
Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar
20:34
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 21:21:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Hamas'ın Komite İstifası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.