Hamas'ın liderinin ölümü doğrulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'ın liderinin ölümü doğrulandı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden herhangi birinin ölümünün doğrulanması ya da yalanlanmasının Hamas'ın ve Kassam Tugaylarının meselesi olduğunu belirtti.

01.08.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden herhangi birinin ölümünün doğrulanması ya da yalanlanmasının Hamas'ın ve Kassam Tugaylarının meselesi olduğunu belirtti.

Rışk, "Muhammed Dayf'ın öldürüldüğü" iddiasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hamaslı yetkili, Kassam Tugayları liderlerinden herhangi birinin ölümünün doğrulanması ya da yalanlanmasının Hamas'ın ve Kassam Tugaylarının meselesi olduğunu vurguladı.

Rışk, bu kurumlardan herhangi biri açıklamadıkça medyada veya başka bir kişi tarafından yayımlanan hiçbir haberin doğrulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

İsrail ordusu gün içerisinde yaptığı açıklamada 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın ölümünü doğruladığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

İzzet Er, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'ın liderinin ölümü doğrulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 15:36:01. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'ın liderinin ölümü doğrulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement