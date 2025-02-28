Hamas'ın Saldırı Gerekçesi: İsrail'in İhlalleri

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Hamas, İsrail'in Hayfa kenti yakınlarında gerçekleştirilen "araçla ezme ve bıçaklı saldırı" girişimlerinin işgal altındaki Batı Şeria, Mescid-i Aksa ve Müslümanların kutsallarına yönelik artan İsrail saldırılarına bir yanıt olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Bu eylem, işgalci İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılar, Yahudileştirme faaliyetlerini sürdürmesi, Mescid-i Aksa'yı, İbrahim Camisini ve mukaddesatımızı ele geçirme girişimlerine karşı kahramanca ve doğal bir yanıttır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu eylem, aşırı sağcı İsrail hükümetine ve bakanlarına Filistin'in her karış toprağında kahraman direnişçiler ve özgür devrimciler olduğu ve haklarından asla vazgeçmeyecekleri ayrıca direnişin, işgal sona erene kadar devam edeceği mesajıdır." denildi.

Hamas, Filistinlilere "daha fazla kararlılık gösterme, işgale karşı koyma ve direnişi tırmandırma" çağrısı yaptı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'un (Kızıl Davut Yıldızı) X hesabından yapılan açıklamada, araçla otobüs durağına düzenlenen saldırıda 8 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 3'ünün durumunun ağır, 2'sinin ise orta olduğu kaydedilmişti.

Açıklama yaralıların tedavi altına alındığı belirtilmişti.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise saldırının ardından kaçan aracın sürücüsünün yakalanarak etkisiz hale getirildiği ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

İsrail devlet televizyonu Kan, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 24 yaşında bir Filistinli olduğunu kaydetmişti.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 168'i çocuk 927 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.