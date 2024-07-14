Hamas, İsrail askerlerini etkisiz hale getirdi

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir yardım tırına gizlenen İsrail askerleri ile sıfır mesafeden çatışmaya girildiğini ve askerlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada "Savaşçılarımız özel bir Siyonist (İsrail) kuvvetinin kılık değiştirerek bir yardım tırının içine sızdığını tespit etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yardım tırına gizlenen İsrail özel kuvvetinin, Refah kentinin doğusunda bir yol ayrımına ulaştığı sırada Kassam savaşçılarının baskınına uğradığı, sıfır mesafeden girilen çatışmada gruptaki tüm askerlerin ölü veya yaralı olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İsrail özel kuvvetlerinin, haziran ayında Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için Nusayrat Mülteci Kampı'na insani yardım kamyonu ve sivil araçla sızdığı belirtilmişti.