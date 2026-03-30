Hamas: İsrail Ateşkesi Sabote Ediyor

30.03.2026 14:37
Hamas Sözcüsü, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in her gün Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürerek, arabulucuların çabalarına rağmen ateşkesi sabote etmeye çalıştığını belirtti.

Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Ekim 2025'teki ateşkese rağmen İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını sürdürmesine tepki gösterdi.

Filistin direniş gruplarının, ateşkes anlaşmasına uyduğunu buna karşılık İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki her gün düzenlediği saldırılara son vermediğini ifade eden Kasım, bunun İsrail'in arabulucuların çabalarına rağmen ateşkesi sabote etmeye çalışmasının göstergesi olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'nde katliamın devam ettiğini aktaran Kasım, İsrail'in günlük saldırıları nedeniyle ateşkesin arabulucu ve garantör ülkelerin, pozisyonlarını net bir şekilde ortaya koyması gerektiğine dikkati çekti.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 704 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 280'e, yaralı sayısının ise 172 bin 14'e çıktığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

