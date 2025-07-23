Hamas, İsrail Birliğini Hedef Aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta 7 askerden oluşan bir İsrail birliğini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Refah'ın doğusundaki Meşru Kavşağı'nda 7 askerden oluşan bir İsrail birliğinin antipersonel patlayıcıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü, bir kısmının ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tahliye için bölgeye bir İsrail helikopterinin indiği aktarıldı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki çatışmalarda biri tim komutanı olmak üzere 3 askerin ağır yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 894 asker öldü, 6 bin 112 asker yaralandı.