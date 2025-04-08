Hamas, İsrail Büyükelçisinin Konferanstan Çıkarılmasını Destekledi - Son Dakika
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Hamas, İsrail Büyükelçisinin Konferanstan Çıkarılmasını Destekledi

Hamas, İsrail büyükelçisinin Etiyopya'daki konferanstan çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı.

08.04.2025 00:16
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Hamas, Etiyopya'da düzenlenen bir konferanstan İsrail büyükelçisinin çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı ve bunun Filistin davasını destekleyen Afrika değerleri ve ilkeleriyle uyumlu olduğunu belirtti.???????

Hamas'tan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Afrika Birliği'nin, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Ruanda soykırımı konulu konferanstan Siyonist İsrail'in büyükelçisini çıkarma konusundaki cesur duruşunu takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrailli büyükelçinin konferanstan çıkarılmasının "Afrika Birliği'nin değer ve ilkeleri ve Filistin davasına destek veren tutumuyla uyumlu bir adım olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalci Siyonist İsrail'in küstahlığı, soykırımın tartışıldığı bir konferansta kendisini temsilen bir büyükelçi göndermesiyle eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaşırken, onun barbar ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı iğrenç ve benzersiz bir soykırım işlemektedir." ifadelerine yer verildi.

Bölgesel ve uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, İsrail'e karşı kapsamlı bir boykot uygulama, katliamlar ve korkunç ihlallerle dolu karanlık sicilini aklamak için çeşitli platformları kötüye kullanmasını engelleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "ellerinde çocuk ve silahsız sivillerin kanı bulunan" İsrailli yetkililerin yargılanması ve hesap vermesi için çalışılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Etiyopya'daki Büyükelçisi Avraham Neguise, başkent Addis Ababa'da düzenlenen 1994 Ruanda Soykırımı'nı Anma Konferansı'ndan Afrika Birliği üyesi bazı ülkelerin tepkisi üzerine çıkarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Cibutili Mahmud Ali Yusuf'un tavrı sert dille eleştirilmişti.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı ise 115 bin 475'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsrail Büyükelçisinin Konferanstan Çıkarılmasını Destekledi - Son Dakika

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