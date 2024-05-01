Hamas, İsrail'e karşılık olarak Lübnan sınırı yakınlarındaki askeri hedefleri vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, İsrail'e karşılık olarak Lübnan sınırı yakınlarındaki askeri hedefleri vurdu

Hamas, İsrail\'e karşılık olarak Lübnan sınırı yakınlarındaki askeri hedefleri vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak, Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail'e ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu. Kassam Tugayları, kısa menzilli füzelerle İsrail'in kuzeyindeki Holit Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki askeri hedefleri hedef aldığını belirtti. İsrail'den henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

01.05.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak, Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail'e ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden, İsrail'in kuzeyindeki Holit Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki İsrail askeri hedeflerinin "kısa menzilli füzelerle hedef alındığı" belirtildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'e karşılık olarak Lübnan sınırı yakınlarındaki askeri hedefleri vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:35 Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği kurdu Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 18:23:49. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail'e karşılık olarak Lübnan sınırı yakınlarındaki askeri hedefleri vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement