Hamas-İsrail Esir Takasında Farklı Görünümler

Güncel

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turu tamamlanırken, İsrail'in hapishanelerden serbest bıraktığı Filistinliler ile Gazze'den serbest bırakılan İsraillilerin görünümleri arasındaki fark dikkati çekiyor.

Esir takasının dördüncü turunda, Gazze'den serbest bırakılan 3 İsrailli esir karşılığında İsrail hapishanelerinden 183 Filistinli esir serbest kaldı. Hamas ile İsrail arasında, 19 Ocak'ta başlayan esir takaslarında serbest bırakılan İsrailli esir sayısı 13'e, Filistinli esir sayısı da 583'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının yol açtığı enkazın ortasında İsrailli esirlerin temiz giyimli ve sağlıklı görünümleri göze çarpıyor.

Buna karşın İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirler ise aç bırakıldıklarını, darbedildiklerini, psikolojik işkenceye maruz kaldıklarını anlatıyor. Filistinli esirlerin görüntüleri de ifadeleriyle örtüşüyor.

Filistinli esirlerin bazıları zayıflıktan dolayı yürümekte zorlandı

Geride kalan dört tur esir takasında serbest bırakılan Filistinli esirlerin büyük büyük çoğunluğunun, Kızılhaç araçlarından inerken kameralara yansıyan ilk görüntülerinde, İsrail hapishanelerinde ciddi biçimde kilo kaybettikleri fark edildi.

Esirlerden bazılarının yürümekte zorlandığı göze çarparken bir kısmı ise Kızılhaç araçlarından indikten sonra doğrudan sedyeyle hastanelere sevk edildi.

Filistinli esirlerin, İsrail hapishanelerinde gördükleri muameleye ilişkin söyledikleri, maruz bırakıldıkları zor şartları gözler önüne seriyor.

Esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan Filistinlilerden Abdurrahman Hassan Vişah, İsrail hapishanelerine 115 kilogram olarak girdiğini, fakat gördüğü ağır işkenceler sonucu 55 kilograma düştüğünü, maruz kaldığı darp sonucu vücudunun ezikler ve yaralarla dolu olduğunu anlattı.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinden Filistinli esir Uveysat da "Hapishanedeki son saatlere kadar her gün açlığa, hastalığa ve en korkunç hakaretlere maruz kaldık. İsrail özel birlikleri çarşamba günü baskın yaptı, işkencede bulundu, köpekleri üzerimize saldı ve bizi darbettiler." dedi.

İsrailli esirler sağlıklı bir görüntü verdi

İsrail'in 15 aydır yoğun saldırılara maruz bırakarak enkaza çevirdiği Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Kızılhaç ekiplerine teslim edilen İsrailli esirler ise, Filistinli esirlerin aksine son derece sağlıklı bir görüntü verdi.

İsrailli esirler, Kızılhaç araçlarına kendileri yürüyerek binerken enkazın arasından temiz kıyafetleriyle çıkmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Serbest bırakılan İsrailli esirler, basına verdikleri röportajlarda esaret süreleri boyunca en çok korktukları şeyin İsrail ordusunun bombardımanı olduğunu söyledi.

Esir takasının ikinci turunda serbest kalan 4 İsrailli kadın asker esirin, teslim töreninde sergiledikleri güler yüzlü ve orada toplananları selamlar şeklindeki görüntüler üzerine, sosyal medyada İsrailli bazı kullanıcılılar esirlere "mutlu görünmeleri için sakinleştirici ve uyarıcı ilaçlar verildiği" dezenformasyonunu dolaşıma soktu.

Buna karşın, İsrail ordusu doktorları, söz konusu esirleri muayene ettikten sonra sağlık durumlarının "mükemmel" olduğunu ve Gazze Şeridi'nde kaldıkları süre boyunca herhangi bir uyarıcı veya uyuşturucu madde almadıklarını doğruladı.

Esir takasının ilk turunun ardından Hamas'tan yapılan açıklamada "Serbest bırakılan Filistinli ve İsrailli esirlerin durumu, direniş ahlakı ve İsrail barbarlığı arasındaki büyük farkı ortaya koyuyor." ifadeleriyle bu duruma dikkat çekilmişti.