Hamas: İsrail Gazze'de Katliamları Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas: İsrail Gazze'de Katliamları Artırıyor

09.03.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını tırmandırdığını ve ablukanın sıkılaşarak sivilleri hedef aldığını açıkladı.

Hamas, dünyanın gözünü ABD- İsrail'in İran saldırılarına çevirmesinden faydalanan İsrail'in Gazze Şeridi'nde katliamlarını tırmandırdığını ve ablukasını sıkılaştırdığını açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze halkına karşı korkunç katliamlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Kasım, İsrail ordusunun dün Gazze kentinde iftar vaktine kısa bir süre kala bir grup sivili hedef aldığını ve sabah saatlerinde de yerinden edilen Filistinlilerin çadılarını bombaladığını hatırlattı.

Hamas Sözcüsü, "Dünyanın İsrail-ABD'nin, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla meşgul olmasından faydalanan işgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını artırıyor ve özellikle Refah sınır kapısını kapatarak kuşatmayı sıkılaştırıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ABD'nin koşulsuz desteğini kullanarak Gazze'de ateşkesi ihlal ettiğine dikkati çeken Kasım, bu şekilde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı katliamlarını artırdığını ifade etti.

Kasım, arabuluculara seslenerek, Gazze'de Filistinlileri hedef alan İsrail saldırılarının durdurulması, ateşkese yönelik ihlallere son verilmesi ve ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarda 72 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail Gazze'de Katliamları Artırıyor - Son Dakika

Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Olaylı maçı o yönetmiş Galatasaray-Liverpool mücadelesinin hakemi bakın kim çıktı Olaylı maçı o yönetmiş! Galatasaray-Liverpool mücadelesinin hakemi bakın kim çıktı
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündemindeydi Goreztka, Bayern Münih’e veda etti Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Goreztka, Bayern Münih'e veda etti
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

17:39
ABD’nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere’de
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:00:42. #7.12#
SON DAKİKA: Hamas: İsrail Gazze'de Katliamları Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.