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Hamas, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki suçlardan dolayı hesaba çekmeye çağırıyor - Son Dakika
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Hamas, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki suçlardan dolayı hesaba çekmeye çağırıyor

Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni siyasi baskıları aşarak İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki savaşta işlediği suçlardan dolayı hesaba çekmeye ve sorumluların cezasız kalmasını engellemeye çağırdı. UCM'nin eyleme geçmemesi, insanlığı savaş suçlularından korumadaki rolü konusunda soru işaretlerine neden oluyor.

Hamas, İsrail\'i Gazze Şeridi\'ndeki suçlardan dolayı hesaba çekmeye çağırıyor
25.12.2023 - 17:41,  Güncelleme: 17:43
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Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) siyasi baskıları aşarak İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki savaşta işlediği suçlardan dolayı hesaba çekmeye ve sorumluların cezasız kalmasını engellemeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlamasından 80 gün sonra UCM'nin ve UCM Başsavcısı Karim Khan'ın, işgal altındaki Filistin'de özellikle Gazze Şeridi'nde olup bitenler karşısında açık ve net şekilde eyleme geçmemesi eleştirildi.

Bu durumun "UCM'nin insanlığı savaş suçlularından korumadaki rolü konusunda soru işaretlerine neden olduğu" vurgulanan açıklamada, UCM'ye siyasi baskıları aşarak İsrail'i Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan dolayı hesaba çekme ve sorumluların cezasız kalmasını engelleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, suçluların cezadan kaçmasını engelleyerek adaleti sağlamak ve uluslararası adaleti tesis etmek için bunun zorunlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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