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Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi'nde henüz nihai bir anlaşma olmadığını belirtti - Son Dakika
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Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi'nde henüz nihai bir anlaşma olmadığını belirtti

Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi\'nde henüz nihai bir anlaşma olmadığını belirtti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile Gazze Şeridi'ne yönelik henüz nihai bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı. Hamdan, İsrail ile yapılan esir takası ve tam ateşkes konusunda henüz bir anlaşma olmadığını vurgulayarak, Hamas'ın teklifleri değerlendirdiğini ve Filistin halkının çıkarlarını gözeterek karar vereceğini belirtti. Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmasını ve işgal güçlerini çekmesini öngören bir anlaşmaya odaklandıklarını ifade etti. Ayrıca, anlaşma taslağında Gazze'deki ablukanın kaldırılması, yeniden imar ve esir takası gibi konuların da yer aldığı bilgisini paylaştı.

03.02.2024 22:19
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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile Gazze Şeridi'ne yönelik henüz nihai bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Hamdan, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile 2'nci bir esir takası ve Gazze Şeridi'nde tam ateşkes konusunda açıklamalarda bulundu.

İsrail ile şu ana kadar nihai olarak ateşkes ve esir takası konusunda yapılmış bir anlaşmanın olmadığının altını çizen Hamdan, bazı teklifler ve öneriler aldıklarını, Hamas olarak bunun üzerinde çalıştıklarını, Filistin halkının çıkarları göz önünde bulundurarak karar alacaklarını söyledi.

Paris'teki toplantıda olası anlaşmaya ilişkin genel çerçeve taslağını Hamas'ın teslim aldığını belirten Hamdan, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik tüm saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi'ndeki tüm işgal güçlerini çekmesi esasında anlaşmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma taslağı üzerinde durduklarını aktaran Hamdan, çalışmalara ilişkin "Gazze'deki halkımızın üzerinde 17 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması, yeniden imar ve ciddi esir takası anlaşması da yer alıyor." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi'nde henüz nihai bir anlaşma olmadığını belirtti - Son Dakika
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