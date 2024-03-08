Hamas: İsrail'in açlık politikası esirleri de etkiliyor - Son Dakika
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Hamas: İsrail'in açlık politikası esirleri de etkiliyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze halkına yönelik zorla aç ve susuz bırakma politikasından esirlerin de etkilendiğini belirtti. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ile yürütülen müzakerelerde aldatma ve savuşturma yöntemlerine başvurulduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Filistin halkını aç ve susuz bırakmasının yanı sıra, esirlerin de açlık ve hastalıkla mücadele ettiği vurgulandı.

08.03.2024 23:57  Güncelleme: 23:59
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze halkına yönelik zorla aç ve susuz bırakma politikasından esirlerin de etkilendiğini belirtti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Telegram'da yayımlanan ses kaydında, İsrail'le yürütülen müzakereler, Hamas'ın bu konudaki öncelikleri ve İsrailli esirlerle ilgili bilgi verdi.

İsrail hükümetinin, müzakerelerde "aldatma ve savuşturma" yöntemine başvurduğunu kaydeden Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları olarak arabulucularla olumlu bir alışveriş içinde olduklarını ve varılacak herhangi bir esir takası anlaşmasında da temel önceliklerinin, "saldırıların tamamen durması, İsrail askerlerin Gazze'den çekilmesi ve yeniden imar" olduğunu ifade etti.

Ebu Ubeyde, insani konulardan taviz verilmesinin söz konusu olmadığını ve bu maddeleri içermeyen hiçbir teklifle ilgilenmediklerini dile getirdi.

İsrailli esirler de açlıktan nasibini aldı

Gazze'deki insani duruma ve İsrail'in Filistin halkını zorla aç ve susuz bırakmasına da değinen Ebu Ubeyde, "İsrail, kasıtlı olarak halkı aç bırakma, çocuklarının karnını doyurmak için çabalayan babaları öldürme ve çocukları aç bırakarak öldürmeye varacak kadar çirkinleşti." dedi.

İsrailli esirlerin Gazze'de yaşanan açlıktan etkilendiğini kaydeden Ebu Ubeyde, "Esirlerin çoğunda, yetersiz beslenme, susuzluk ve zayıflık görülüyor. İlaç ve gıda olmadığı için hastalıklar hayatlarını tehdit etmeye başladı. Bir kısmı da daha önce açıkladığımız gibi saldırılarda hayatını kaybetti." diye konuştu.

Ebu Ubeyde, ABD yönetiminin, Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı göz ardı ederek, sınırlı sayıdaki İsrail esirinin durumundan yakınmasının ise bu yönetimin çifte standardını ve insan haklarına kayıtsızlığını gösterdiğini dile getirdi.

Ebu Ubeyde, Batı Şeria, Kudüs ve 1948'te işgal edilen topraklardaki Filistinlileri, Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya ve İsrail'in orada emrivakide bulunmasına engel olmaya çağırdı.

Hamas'tan 7 Mart'ta yapılan açıklamada, ateşkes görüşmelerini yürüten heyetin hareketin liderlerine danışmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığı ancak müzakerelerin ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik çabaların devam ettiği duyurulmuştu.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail'in açlık politikası esirleri de etkiliyor - Son Dakika

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