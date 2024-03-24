Hamas, İsrail'in esir değişimi ve ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in esir değişimi ve ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi

Filistinli bir kaynak, Hamas hareketinin İsrail'in esir değişimi ve Gazze'de ateşkes teklifine verdiği tepkinin olumsuz olduğunu ve anlaşmaya varılmasını engellemeyi amaçladığını belirtti. Hamas, İsrail'in savaşı durdurmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetmesi ve yerinden edilenlerin geri dönüşüne koşullar dayatması nedeniyle teklifi reddetti. İsrail'in Hamas tarafından kabul edilmeyeceğinin farkında olduğu ve müzakerelerin devam ettiği ifade edildi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve sivil altyapı tahrip edildi. İsrail heyeti, esir takası müzakereleri için Doha'ya gitmişti.

24.03.2024 03:29  Güncelleme: 03:32
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Filistinli bir kaynak, Hamas hareketinin İsrail'in esir değişimi ve Gazze'de ateşkes teklifine verdiği tepkiyi "olumsuz bulduğunu, herhangi bir anlaşmaya varılmasını engellemeyi ve müzakereleri aksatmayı amaçladığını" belirtti.

Adını açıklamak istemeyen Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in tepkisi, savaşı durdurmayı ve Gazze Şeridi'nden çekilmeyi reddediyor. Yerinden edilenlerin geri dönüşüne ilişkin de koşullar dayatıyor. Bu, Hamas ve Filistinli gruplar tarafından reddediliyor." dedi.

İsrail'in vereceği tepkinin Hamas tarafından kabul edilmeyeceğinin gayet farkında olduğunu aktaran kaynak, İsrail'in, anlaşmanın önünde pek çok engel oluşturduğunu belirterek, İsrail-Hamas arasında dolaylı müzakerelerin devam ettiğine dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 142 Filistinli öldürüldü, 74 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in esir değişimi ve ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi - Son Dakika

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