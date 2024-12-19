Hamas: İsrail'in Eylemleri Savaş Suçu

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Hamas, İsrail askerlerinin ordunun Gazze'deki uygulamalarına ilişkin ifadelerini benzeri görülmemiş savaş suçlarının yeni kanıtı olarak değerlendirdi.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki uygulamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun ve komuta kademesinin Gazze Şeridi'ndeki davranışları ve yukarıdan gelen emirler ve subayların denetimi altında ayrım gözetmeksizin sivilleri, çocukları ve yaşlıları kasten öldürmeye yönelik acımasız uygulamaları hakkında yayımlananların, benzeri görülmemiş savaş suçlarının yeni kanıtı olduğu kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Bu, terörist işgal ordusunun önderliği ve arkasındaki faşist hükümetin rehberliğinde, organize bir şekilde gerçekleştirilen etnik temizlik operasyonlarının tam teşekküllü olduğunun kanıtıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve kuruluşlarına, özellikle de Uluslararası Adalet Divanları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, bu ifadeleri belgelemek, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımın durdurulması için gerekli adımları atmak, savaş suçlusu olan İsrailli liderleri yargılanmak üzere tutuklayarak yargılamak ve cezadan kaçmalarını engellemek için çalışmaları çağrısında bulunuldu.

Haaretz gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki İsrail askerlerinin, bölgede sivil ayrımı gözetmeksizin herkesi hedef aldığını ve çocuk dahi olsalar ölen her Filistinlinin "terörist" olarak kayıtlara geçirildiğini itiraf ettiği belirtilmişti.

Haaretz gazetesine konuşan İsrail ordusunun 252. Tümeni'nde görevli bir komutan, "Sahadaki kuvvetler buraya 'ceset hattı' diyor." ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Çatışmalardan sonra cesetler toplanmıyor, bu da onları yemeye gelen köpek sürülerini cezbediyor. Gazze'de insanlar, bu köpekleri gördüğünüz yerlere yaklaşmamanız gerektiğini bilir."

Aynı tümende görev yapan kıdemli İsrail subayı, "Tümen komutanı bu bölgeyi 'ölüm bölgesi' olarak belirledi. Giren herkes vuruluyor." demişti.

İsrail ordusundan kısa süre önce terhis olan 252. Tümen subaylarından bir diğeri ise Netzatim Koridoru'ndaki "ölüm bölgesinin" keskin nişancının atış yapabildiği yere kadar uzandığını vurgulamıştı.

"Orada sivilleri öldürüyoruz ve onlar da terörist olarak sayılıyor." ifadesini kullanan İsrailli subay, "İsrail ordu sözcüsünün kayıp sayılarıyla ilgili açıklamaları, bunu birimler arasında bir rekabete dönüştürdü. Eğer 99. Tümen 150 (kişiyi) öldürürse, bir sonraki birim 200'ü hedefliyor." demişti.

252. Tümen'de görev alan bir asker de "Emir açıktı. Köprüyü geçip (Netzarim) koridora giren herkesin kafasına bir kurşun sıkılıyor." ifadelerini kullanmıştı.