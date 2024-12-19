Hamas: İsrail'in Eylemleri Savaş Suçu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas: İsrail'in Eylemleri Savaş Suçu

Hamas, İsrail askerlerinin Gazze'deki uygulamalarını savaş suçları kanıtı olarak değerlendirdi.

19.12.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail askerlerinin ordunun Gazze'deki uygulamalarına ilişkin ifadelerini benzeri görülmemiş savaş suçlarının yeni kanıtı olarak değerlendirdi.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki uygulamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun ve komuta kademesinin Gazze Şeridi'ndeki davranışları ve yukarıdan gelen emirler ve subayların denetimi altında ayrım gözetmeksizin sivilleri, çocukları ve yaşlıları kasten öldürmeye yönelik acımasız uygulamaları hakkında yayımlananların, benzeri görülmemiş savaş suçlarının yeni kanıtı olduğu kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Bu, terörist işgal ordusunun önderliği ve arkasındaki faşist hükümetin rehberliğinde, organize bir şekilde gerçekleştirilen etnik temizlik operasyonlarının tam teşekküllü olduğunun kanıtıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve kuruluşlarına, özellikle de Uluslararası Adalet Divanları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, bu ifadeleri belgelemek, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımın durdurulması için gerekli adımları atmak, savaş suçlusu olan İsrailli liderleri yargılanmak üzere tutuklayarak yargılamak ve cezadan kaçmalarını engellemek için çalışmaları çağrısında bulunuldu.

Haaretz gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki İsrail askerlerinin, bölgede sivil ayrımı gözetmeksizin herkesi hedef aldığını ve çocuk dahi olsalar ölen her Filistinlinin "terörist" olarak kayıtlara geçirildiğini itiraf ettiği belirtilmişti.

Haaretz gazetesine konuşan İsrail ordusunun 252. Tümeni'nde görevli bir komutan, "Sahadaki kuvvetler buraya 'ceset hattı' diyor." ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Çatışmalardan sonra cesetler toplanmıyor, bu da onları yemeye gelen köpek sürülerini cezbediyor. Gazze'de insanlar, bu köpekleri gördüğünüz yerlere yaklaşmamanız gerektiğini bilir."

Aynı tümende görev yapan kıdemli İsrail subayı, "Tümen komutanı bu bölgeyi 'ölüm bölgesi' olarak belirledi. Giren herkes vuruluyor." demişti.

İsrail ordusundan kısa süre önce terhis olan 252. Tümen subaylarından bir diğeri ise Netzatim Koridoru'ndaki "ölüm bölgesinin" keskin nişancının atış yapabildiği yere kadar uzandığını vurgulamıştı.

"Orada sivilleri öldürüyoruz ve onlar da terörist olarak sayılıyor." ifadesini kullanan İsrailli subay, "İsrail ordu sözcüsünün kayıp sayılarıyla ilgili açıklamaları, bunu birimler arasında bir rekabete dönüştürdü. Eğer 99. Tümen 150 (kişiyi) öldürürse, bir sonraki birim 200'ü hedefliyor." demişti.

252. Tümen'de görev alan bir asker de "Emir açıktı. Köprüyü geçip (Netzarim) koridora giren herkesin kafasına bir kurşun sıkılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail'in Eylemleri Savaş Suçu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:00:36. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas: İsrail'in Eylemleri Savaş Suçu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.