 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas, İsrail'in Filistin Kızılayı binasına ve hastaneye baskınını savaş suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, İsrail'in Filistin Kızılayı binasına ve hastaneye baskınını savaş suçu olarak nitelendirdi

Hamas, İsrail\'in Filistin Kızılayı binasına ve hastaneye baskınını savaş suçu olarak nitelendirdi

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayı binasına ve Emel Hastanesi'ne baskın yapmasını 'savaş suçu' olarak niteledi. Hamas, İsrail askerlerinin ağır silahlarla gerçekleştirdiği baskının, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik katliamlara eklenen bir savaş suçu olduğunu belirtti. Filistin Kızılayı ise İsrail güçlerinin baskın düzenlediği merkezlerindeki sığınmacı çadırlarının ateşe verildiğini duyurmuştu.

31.01.2024 06:35  Güncelleme: 06:36
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayı binasına ve Emel Hastanesi'ne baskın yapmasını "savaş suçu" olarak niteledi.

Hamas'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail askerlerinin ağır silahlarla Han Yunus'taki Filistin Kızılayı binasına ve Emel Hastanesi'ne baskın yapmasının ardından yeni bir katliam gerçekleştireceği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "baskının Gazze Şeridi'nde Filistinlilere İsrail tarafından gerçekleştirilen katliam ve ihlallere eklenen bir savaş suçu" olduğu belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan merkezleri ile Emel Hastanesine baskın düzenlediğini ve her iki yerdeki çalışanlar ile buralara sığınan insanlardan mekanları boşaltmalarının istendiğini bildirmişti.

Filistin Kızılayı, daha sonra İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki merkezinde bulunan sığınmacı çadırlarının ateşe verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Filistin Kızılayı binasına ve hastaneye baskınını savaş suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 07:56:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in Filistin Kızılayı binasına ve hastaneye baskınını savaş suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement