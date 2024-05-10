Hamas, İsrail'in hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara uyguladığı işkenceyi kınadı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara uyguladığı işkenceyi kınadı

Hamas, İsrail\'in hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara uyguladığı işkenceyi kınadı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail güvenlik güçlerinin hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara uyguladığı işkence ve kötü muameleyi kınadı. Hamas, İsrail hapishane idaresinin tutuklu Filistinlilere yönelik saldırgan politikalarını artırmasının onların azimlerini zayıflatmayacağını belirtti. Açıklamada, Filistin halkının Filistinli mahkumları işgalci Nazi vahşetine kurban vermeyeceği vurgulandı ve Filistinli mahkumlara yakın zamanda serbest kalma sözü verildi. Hamas, İsrail hapishanelerinde tecrit ve baskının da uygulandığına dikkat çekerek, tutuklu Komutan İbrahim Hamid ve diğer tutsakların maruz kaldığı kötü muamele ve işkenceyi belgeledi. Açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı sistematik saldırı politikası benimsediği ifade edildi ve uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine Filistinlilerin durumu hakkında sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

10.05.2024 12:13
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Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail güvenlik güçlerinin hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara uyguladığı işkence ve kötü muameleyi kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist hapishane idaresinin, tutuklu Filistinlilere yönelik saldırgan ve canice politikalarını artırması, onların azimlerini zayıflatmayacak." ifadesi kullanıldı.

İsrail hapishanelerinde kötü muameleye maruz kalan Filistinlilerin, "İsrail'e daha güçlü bir şekilde direneceği" ifade edildi.

Filistin halkının, "Filistinli mahkumları işgalci Nazi vahşetine kurban vermeyeceğine" dikkati çekilen açıklamada, "Filistinli mahkumlara yakın zamanda serbest kalma" sözü verildi.

İsrail hapishanelerinde Hamas mensuplarına tecrit ve baskının da uygulandığına dikkati çekilen açıklamada, "Tanıklıklar tutuklu Komutan İbrahim Hamid ve onun tutsak kardeşlerinin maruz kaldığı kötü muamele ve işkenceyi belgeledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail'in, Filistinli tutuklulara karşı cezalandırma, intikam, kötü muamele ve öldürme niyetiyle sistematik saldırı politikası benimsediği" belirtildi.

Filistin halkına, tutuklu Filistinlilere destek olma çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine "İsrail hapishanelerinde yavaş bir ölüme maruz bırakılan" Filistinliler hakkında sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Serbest kalan Filistinli Gilboa Hapishanesindeki durumu anlatmıştı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden dün yapılan ortak açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden serbest bırakılan bir Filistinlinin ifadelerine yer verilmişti.

Serbest bırakılan Filistinli, İbrahim Hamid'in hapishanede korkunç işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtmişti.

Söz konusu kişi, "Hamid'in vücudunda morluk, sıyrık veya yara olmayan bir yer yok. Saldırıya uğradıktan sonra başından çok fazla kan aktı, sağlık durumu ise oldukça ciddi." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinli kurumların açıklamasında da işkence ve kötü muamele nedeniyle 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail'in bu kişilerin kimliklerini açıklamadığı hatırlatılmıştı.

Kaynak: AA

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