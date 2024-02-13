Hamas: İsrail'in Nasır Hastanesi'ni terk etme isteği suç işleme niyetini gösteriyor - Son Dakika
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Hamas: İsrail'in Nasır Hastanesi'ni terk etme isteği suç işleme niyetini gösteriyor

Hamas: İsrail\'in Nasır Hastanesi\'ni terk etme isteği suç işleme niyetini gösteriyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin terk edilmesini istemesinin, onlara karşı suç işleme niyetini gösterdiğini belirtti. Hamas, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne hastanenin korunması için yardım çağrısında bulundu. İsrail ordusu, Nasır Hastanesi ve diğer sağlık merkezlerini uzun süredir kuşatma altında tutuyor.

13.02.2024 18:51
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Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında konuşlanan İsrail ordusunun, yerinden edilenlerden hastaneyi terk etmelerini istemesinin "onlara karşı suç işleme" niyetinin göstergesi olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'nin kuzey kapısı yakınında konuşlanması ve yerinden edilmiş insanlardan hastaneyi terk etmelerini istemesi, İsrail'in bu vatandaşlara karşı suç işleme niyetinde olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM), Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) "yerinden edilmiş kişiler ile

İsrail güçlerinin doğrudan tehdidi altında ciddi tıbbi ve farmasötik malzeme sıkıntısı çeken Nasır Tıp Kompleksi'ni korumak için derhal harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kapılarına, binalarına ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtığını ifade etmişti.

Sağlık ekiplerinin hastane bünyesindeki bir binadan diğerine hareket edemediğini belirten Kudra, açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını belirtmişti.

Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe duyduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas: İsrail'in Nasır Hastanesi'ni terk etme isteği suç işleme niyetini gösteriyor - Son Dakika


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