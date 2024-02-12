Hamas, İsrail\'in Refah kentindeki katliamı soykırım ve zorla yerinden etme savaşının devamı olarak nitelendirdi

Hamas, İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bu gece gerçekleştirdiği katliamın bölgede yürüttüğü soykırım ve zorla yerinden etme savaşının devamı olduğunu belirtti.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Refah kentinde 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Hamas'ın sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında Rişk, "İşgalci İsrail'in Refah'ta bu gece 100'den fazla kişinin şehit edildiği katliamları, soykırım ve zorla yerinden etme savaşının bir devamıdır." ifadelerini kullandı.
"Refah katliamından Biden yönetimi de sorumlu"
İsrail'in Refah'a saldırısının, Binyamin Netanyahu hükümetinin, soykırım eylemi olarak kabul edilebilecek her türlü adımı durdurmak için acil tedbirleri onaylayan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını görmezden geldiğini doğruladığını vurgulayan Rişk, şunları kaydetti:
"Netanyahu'ya dün yaktıkları yeşil ışık ve soykırım savaşını sürdürmesi için ona sağladıkları açık destek nedeniyle Refah katliamından Netanyahu hükümetiyle birlikte (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi de tümüyle sorumludur."
İsrail'in sivillere yönelik soykırım suçlarının durdurulmasını isteyen Rişk, "Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşimi Milletler Güvenlik Konseyine Siyonist saldırganlığı ve Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere karşı devam eden soykırım suçlarını durdurmak için acil ve ciddi eyleme geçme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Refah saldırıları
Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.
Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.
Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.
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