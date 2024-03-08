Hamas, İsrail'in rehine talebini kabul etmeyeceğini söyledi

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GAZZE, 8 Mart (Xinhua) -- Bir Hamas yetkilisi, İsrail'in, kendilerince öne sürülen şartları kabul etmeden İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştığını belirterek Hamas'ın bu talebi kabul etmesinin imkansız olduğunu söyledi.

İsminin gizli kalması koşuluyla Perşembe günü Xinhua'ya açıklama yapan yetkili, ateşkes müzakereleri sırasında İsrail tarafının rehine konusuna öncelik verdiğini ve Filistinli grupların ateşkes müzakerelerine devam etmek için öne sürdüğü şartları reddettiğini söyledi.

Hamas heyeti, liderleriyle müzakereler konusunda görüşmek üzere Perşembe günü Kahire'den ayrıldı.

Mısır'ın El-Kahire televizyonu, üst düzey bir Mısırlı kaynağa dayandırdığı haberinde müzakerelerin önümüzdeki hafta Kahire'de yeniden başlayacağını belirtirken Ramazan ayından önce ateşkes sağlanması için tüm taraflar arasında istişarelerin devam ettiğini kaydetti.

Mısır, Pazar gününden bu yana Katar, ABD ve Hamas hareketinden heyetlerin katılımıyla Gazze'de ateşkes sağlanması için yeni bir müzakere turuna ev sahipliği yapıyor.