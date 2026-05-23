Hamas: İsrail'in Saldırıları Ateşkese Darbe
Hamas: İsrail'in Saldırıları Ateşkese Darbe

23.05.2026 12:56
Hamas, İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşimlere yönelik bombardımanlarını ateşkes ihlali olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırarak gece saatlerinde evleri bombalaması ve sivilleri yerinden etmesinin, arabulucuların gözetiminde yapılan ateşkes anlaşmalarına "açık bir darbe" olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürdüğünü, bunun sahada yeni fiili durum oluşturma ve halk üzerinde baskıyı artırma girişimi olduğunu ifade etti.

"İsrail'in gece boyunca Gazze'de evleri hedef almasının ateşkes anlaşmasına açık bir darbe" olduğu aktarılan açıklamada, "İşgal güçlerinin bombardıman, yıkım ve sivil yerleşimlere yönelik ilerleyişini sürdürmesi, halkımıza yönelik baskıyı artırma ve yeni bir fiili durum dayatma girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Kasım, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in geri çekilmesi ve sahada yeni emrivakiler yaratmaktan kaçınması gerektiğini ancak buna uyulmadığını belirterek, sivil bölgelerin hedef alınmasının sistematik bir saldırı politikası olduğunu vurguladı.

Açıklamada, dün gece gerçekleşen saldırılarda sivillerin yaşadığı binaların vurulduğu, yüzlerce ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve bölgede büyük panik yaşandığı kaydedildi.

Kasım, yaşananların "geçici ihlaller değil, bilinçli ve sistematik bir saldırı" olduğunu ifade ederek kuşatma, aç bırakma ve öldürme politikalarının devam ettiğini söyledi.

Hamas, arabuluculara çağrıda bulunarak İsrail'in anlaşmaya uymasının sağlanması için acil müdahale talep etti.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılar sonucu 890 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 677 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

