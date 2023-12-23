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Hamas, İsrail'in saldırıları nedeniyle 5 esirden sorumlu grupla bağlantının kesildiğini duyurdu - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in saldırıları nedeniyle 5 esirden sorumlu grupla bağlantının kesildiğini duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırıları sonucunda 5 esirden sorumlu grupla bağlantının kesildiğini açıkladı. Grup sözcüsü Ebu Ubeyde, bombardıman nedeniyle esirlerin öldüğünü tahmin ettiklerini belirtti.

Hamas, İsrail\'in saldırıları nedeniyle 5 esirden sorumlu grupla bağlantının kesildiğini duyurdu
23.12.2023 - 18:49,
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırıları nedeniyle 5 esirden sorumlu grupla bağlantının kesildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in barbarca bombardımanı sonucunda 5 esirden sorumlu olan grupla bağlantının kesildiğini aktaran Ebu Ubeyde, bu kişiler arasında 18 Aralık'ta İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek "bizi buradan kurtarın" çağrısında bulunan 3 yaşlı esirin de bulunduğunu kaydetti.

Ebu Ubeyde, bombardıman nedeniyle esirlerin öldüğünü tahmin ettiklerini dile getirdi.

Hamas Telegram hesabından 18 Aralık'ta, 79, 80 ve 84 yaşlarındaki 3 İsrailli esirin, Netanyahu hükümetine hava saldırılarını durdurma çağrısı yaptıkları görüntülü mesajı paylaşmıştı.

Kaynak: AA
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