Hamas, İsrail'in saldırılarında ölen esirlerin sayısını açıkladı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in saldırılarında ölen esirlerin sayısını açıkladı

Hamas, İsrail\'in saldırılarında ölen esirlerin sayısını açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan 8 esirden 3'ünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölen esirlerin isimleri ve diğer yaralıların durumu henüz açıklanmadı.

12.02.2024 21:23  Güncelleme: 21:24
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ağır yaralanan 8 esirden 3'ünün öldüğünü duyurdu.

Kassam tarafından esirlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ne dün düzenlenen saldırılarda ağır yaralandığını duyurduğumuz 8 İsrailli esirden 3'ü öldü." ifadesine yer verildi.

Ölen esirlerin isimleri ve fotoğraflarının, diğer yaralıların akıbetleri netleşince açıklanacağı aktarıldı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 96 saatte 2 İsrailli esirin öldüğü, 8'inin ağır yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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