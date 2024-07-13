Hamas, İsrail ordusuna ait 3 tankı imha etti - Son Dakika
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Hamas, İsrail ordusuna ait 3 tankı imha etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini açıkladı. Kassam Tugayları, Refah kentinin doğusunda bir askeri araç konvoyunu pusuya düşürdüğünü ve 3 adet Merkava tankını Yasin-105 füzeleriyle hedef aldığını belirtti. Çatışmaların devam ettiği bildirildi. Öte yandan, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı.

13.07.2024 14:35
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde kurulan pusuda İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini açıkladı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, direnişçilerinin Refah kentinin doğusundaki Ebu Zer el-Gıfari Camisi yakınlarında bir askeri araç konvoyunu pusuya düşürmeyi başardığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 adet Merkava tankının, Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail askerleriyle Kassam Tugayları arasındaki çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Kassam Tugaylarının 3 Merkava tankını, İsrail ordusunun El-Mevasi'ye yaptığı kanlı saldırıdan kısa bir süre sonra vurduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 71 kişinin öldüğünü, 289'unun yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail ordusuna ait 3 tankı imha etti - Son Dakika

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