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Hamas, İsrail Savunma Bakanı'nın tehditlerini reddetti - Son Dakika
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Hamas, İsrail Savunma Bakanı'nın tehditlerini reddetti

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın direniş liderlerini öldürme tehditlerini içi boş bir tehdit olarak değerlendirdi. Hamas, Galant'ın açıklamalarının sadece hayali başarıları pazarlamak için kullanılan boş tehditler olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail Savunma Bakanı\'nın tehditlerini reddetti
23.12.2023 - 03:47,
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Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, "İsrailli askerlerin direniş liderlerini öldürmek üzere oldukları" yönündeki açıklamasını, "içi boş bir tehdit" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan, Galant'ın, Gazze'deki Hamas lideri Yahya es-Sinvar'la ilgili açıklamalarına cevap geldi.

Açıklamada, Galant'ın, "direnişin liderlerini öldürmeye yakın oldukları" yönündeki açıklamalarının, hayali başarıları pazarlamada kullandığı içi boş bir tehdit olduğu ifade edilerek, "Bu tehditler, sivilleri öldürmekten ve sivil yapıları yıkmaktan başka Gazze'de hiçbir hedefi gerçekleştiremeyen Galant'ın sefil başarısızlığının bir ifadesidir." denildi.

Galant, daha önce İsrail ordu radyosunun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, "Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın yakında İsrail ordusunun tüfekleriyle karşılaşacağını" kaydetmişti.

Kaynak: AA
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