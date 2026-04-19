Hamas İsrail Yükümlülüklerini Zorunlu Kılıyor

Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili ciddi bir diyaloga girmeden önce İsrail'in anlaşmanın ilk aşaması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması gerektiğini belirtti.

Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucular ve diğer Filistinli gruplarla gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hamas heyetinin, Şarm el-Şeyh'te varılan anlaşmanın ilk aşamasına ait maddelerin tam olarak uygulanması için geçen hafta arabulucular ve Filistinli gruplarla bir dizi görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Heyetin, gerçekleştirilen görüşmelerde olumlu bir tavır sergilediği, Gazze'deki insani acılara son verilmesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesi ve yeniden imarın başlaması için arabulucularla iletişim ve koordinasyonu sürdürme konusunda istekli olduğunu gösterdiği dile getirildi.

Açıklamada, ikinci aşamayla ilgili ciddi bir diyaloga geçmek için öncelikle İsrail'in ilk aşamanın yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması gerektiği vurgulandı.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail ile Hamas arasında karşılıklı esir takası yapılması, saldırıların durması, İsrail ordusunun aşamalı olarak Mavi Hat'tan Sarı Hat'a sonra da Kırmızı Hat'a çekilmesi ve insani yardım girişlerine (günlük 600 tır) izin verilmesi öngörülüyordu ancak İsrail bu taahhütlerin çoğunu yerine getirmedi.

10 Ekim'den bu yana 775 Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybederken 2 bin 171'i de yaralandı. İsrail Sarı Hat'ta çekildi ama sürekli olarak bu hattı genişletmeye devam etti. Yardım girişleri de günlük ortalama 200 tırla sınırlı kaldı.