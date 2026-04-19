Hamas İsrail Yükümlülüklerini Zorunlu Kılıyor

19.04.2026 17:26
Hamas, ateşkesin ikinci aşaması için İsrail'in ilk yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etti.

Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili ciddi bir diyaloga girmeden önce İsrail'in anlaşmanın ilk aşaması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması gerektiğini belirtti.

Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucular ve diğer Filistinli gruplarla gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hamas heyetinin, Şarm el-Şeyh'te varılan anlaşmanın ilk aşamasına ait maddelerin tam olarak uygulanması için geçen hafta arabulucular ve Filistinli gruplarla bir dizi görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Heyetin, gerçekleştirilen görüşmelerde olumlu bir tavır sergilediği, Gazze'deki insani acılara son verilmesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesi ve yeniden imarın başlaması için arabulucularla iletişim ve koordinasyonu sürdürme konusunda istekli olduğunu gösterdiği dile getirildi.

Açıklamada, ikinci aşamayla ilgili ciddi bir diyaloga geçmek için öncelikle İsrail'in ilk aşamanın yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması gerektiği vurgulandı.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail ile Hamas arasında karşılıklı esir takası yapılması, saldırıların durması, İsrail ordusunun aşamalı olarak Mavi Hat'tan Sarı Hat'a sonra da Kırmızı Hat'a çekilmesi ve insani yardım girişlerine (günlük 600 tır) izin verilmesi öngörülüyordu ancak İsrail bu taahhütlerin çoğunu yerine getirmedi.

10 Ekim'den bu yana 775 Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybederken 2 bin 171'i de yaralandı. İsrail Sarı Hat'ta çekildi ama sürekli olarak bu hattı genişletmeye devam etti. Yardım girişleri de günlük ortalama 200 tırla sınırlı kaldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Fenerbahçe’nin yediği gol öncesi faul var mı Otoriteler aynı yorumda birleşti Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor oldu
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor oldu
16:55
Bir şehrin hayali gerçek oldu Bursaspor, 1. Lig’e yükseldi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
15:21
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
15:18
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
