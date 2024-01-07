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Hamas, İsrailli esirin kaybettiği ailesine ait görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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Hamas, İsrailli esirin kaybettiği ailesine ait görüntüleri paylaştı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas'a ait yeni görüntüleri paylaştı. Bibas, öldürülen ailesine atıfta bulunarak İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Kassam Tugayları, Bibas'ın ailesinin naaşlarını İsrail'e teslim etme teklifinin reddedildiğini belirtti.

Hamas, İsrailli esirin kaybettiği ailesine ait görüntüleri paylaştı
07.01.2024 - 03:21,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas'a ait yeni görüntüler paylaştı.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, İsrail bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Bibas'a ait bir video paylaştı.

Görüntülerde Bibas, öldürülen eşi ve iki çocuğuna atıfta bulunup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, "Buradan çıkıp onların (eşi ve çocukları) yasını mı tutacağım, yoksa onlarla birlikte toprağa mı gömüleceğim." sözlerine yer verdi.

Kassam Tugayları açıklamasında ise İsrail bombardımanında öldürülen Bibas'ın eşi ve iki çocuğunun naaşlarını İsrail'e teslim etmeyi teklif ettiğini ancak Netanyahu hükümetinin söz konusu teklifi reddederek pazarlık yapmaya devam ettiği belirtildi.

Kassam Tugayları 30 Kasım'da paylaştığı görüntüde Bibas, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ağlayarak "Gazze'deki bombardımanlarda ölen üç aile üyesinin naaşlarının esir takası kapsamında İsrail'e götürülüp orada defnedilmesini" talep etmişti.

Hamas, taraflar arasındaki müzakerelerde 7 kadın ve çocuk esir ile İsrail ordusunun bombardımanında öldürülen 3 İsrailli esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani aranın" bir gün daha uzatılması şeklindeki teklifin İsrail tarafından reddedildiğini duyurmuştu.

Kassam Tugayları, İsrail bombardımanında Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas adlı esirlerin öldüğünü belirtmiş ancak esirlerin ne şekilde ve ne zaman öldüğüne ilişkin detay paylaşılmamıştı.

Kaynak: AA
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