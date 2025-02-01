Hamas, Keith Siegel'i Serbest Bıraktı - Son Dakika
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Hamas, Keith Siegel'i Serbest Bıraktı

Hamas, ABD-İsrailli esir Keith Siegel'i serbest bırakırken, İsrail'in 183 Filistinliyi salıvermesi bekleniyor.

01.02.2025 22:23
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- Hamas, ABD-İsrailli esir Keith Siegel'i serbest bıraktı

İsrail'in 183 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor

GAZZE - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'i Gazze şehrinde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı. Hamas'ın bugün toplam 3 esiri serbest bırakmasının ardından İsrail'in ilerleyen saatlerde 183 Filistinliyi hapishaneden serbest bırakması bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 4. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, kuzeydeki Gazze Limanında ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'i Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Sertifika ve "hediye çantası" verilen Siegel, takasın gerçekleştirildiği noktada kurulan sahneye çıkarıldı. Bir Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esir teslimine ilişkin belge imzaladı. Serbest kalan Keith Siegel, daha sonra Kızılhaç aracına bindirilerek İsrail'e dönmek üzere yola çıktı.

Hamas, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde ise İsrailli 2 sivil Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ı serbest bırakmıştı.

Sıra İsrail'de

Hamas'ın bugün 3 esiri serbest bırakmasının ardından gözler İsrail'e çevrildi. İsrail'in ilerleyen saatlerde 18'i müebbet hapis cezasına, 54'ü uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan toplam 183 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki takas süreci

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk takasta İsrail hapishanesindeki 90 Filistinli ile Gazze'deki 3 İsrailli esir serbest bırakılmıştı. İkinci takasın yapıldığı 25 Ocak'ta ise Gazze'de 4 esir, İsrail'de 200 Filistinli serbest bırakılmıştı. 30 Ocak'ta gerçekleştirilen üçüncü takasta Hamas 8 esiri, İsrail ise 110 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hamas, Keith Siegel'i Serbest Bıraktı - Son Dakika

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