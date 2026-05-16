Hamas Komutanı Haddad İsrail Saldırısında Öldü
Hamas Komutanı Haddad İsrail Saldırısında Öldü

16.05.2026 17:13
Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad'ın (Ebu Suhayb) İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini resmen duyurarak, İsrail'e karşı "direniş yürüyüşünün" süreceğini vurguladı.

Hareketin resmi sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı görüntülü açıklamada, "Hamas, Filistin halkına, Arap ve İslam ümmetine ve dünyadaki tüm özgür insanlara, Filistin halkının en büyük mücahitlerinden biri olan, uzun bir cihat ve işgale karşı mücadele yolculuğunun ardından şehit düşen İzzeddin el-Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzeddin el-Haddad (Ebu Suhayb) için taziyelerini iletiyor." ifadelerini kullandı.

Kasım, Haddad'ın "Filistin'in dağlarından bir dağ olarak kalacağını" belirterek, onun "modern Filistin devriminin tarihindeki büyük isimlerin yanında yer aldığını", bunlar arasında İzzeddin el-Kassam, Muhammed Dayf ve Yahya Sinvar'ın bulunduğunu ifade etti.

"Haddad'ın şehadeti büyük bir kayıptır, ancak bu yürüyüş devam etmektedir." diyen Kasım, "Filistin'in özgürlüğü uğruna bedel ödeyen erkeklerden oluşan uzun kervanın, Mescid-i Aksa özgürleşene kadar yoluna devam edeceğini" vurguladı.

İsrail ordusu dün akşam Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Haddad'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, "Ebu Suhayb" olarak bilinen İzzeddin el-Haddad, dün akşam Gazze kentindeki bir binaya düzenlenen İsrail saldırısında eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirmişti.

İzzeddin el-Haddad kimdir?

1970 yılında Gazze Şeridi'nde dünyaya gelen ve "Ebu Suhayb" olarak bilinen İzzeddin el-Haddad, evli ve 8 çocuk babasıydı.

Henüz 17 yaşındayken 1987 yılında kurulan Hamas'a katılan Haddad, bölük ve tabur komutanlığından Gazze Tugayı Komutanlığına kadar çeşitli kademelerde görev aldı.

Muhammed Sinvar'ın ardından Kassam Tugayları Komutanlığı görevini üstlenen Haddad'ın, Hamas'ın askeri kanadının yeniden yapılandırılmasında etkili isimlerden biri olduğu belirtiliyordu.

Gazze kentinin komutanlığı ve Hamas'ın askeri konseyinde üyelik yapan Haddad, örgütün öne çıkan askeri isimlerinden biri olarak biliniyordu.

İsrail ordusu, yaklaşık 40 yıldır Hamas saflarında yer alan Haddad'ı "Kassam Tugayları hayaleti" olarak nitelendiriyordu.

Görev süresi boyunca Hamas liderleri arasında bağlantı görevi üstlenen Haddad'ın çok sayıda askeri operasyonun planlanması ve yürütülmesinde rol aldığı ifade ediliyor.

Haddad, İsrail'in 18 Ocak 2025'te Gazze kentine düzenlediği saldırıda oğlunu kaybetmişti.

Ekim 2025'te Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes mutabakatında da rol oynadığı belirtilen Haddad, son yıllarda İsrail'in Gazze'de hedef aldığı önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.

İsrail ordusu, Kasım 2023'te Haddad'ın yerini bildirenlere 750 bin dolar ödül vadettiğini duyurmuştu.

Daha önce birçok İsrail suikast girişiminden kurtulan Haddad, 2008-2009 ve 2021 yıllarında Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında da farklı askeri görevlerde bulunmuştu.

Kaynak: AA

