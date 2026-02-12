Hamas Lideri Bergusi Hapiste Yaralandı

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Abdullah el-Bergusi'nin, tutulduğu İsrail Gilboa Hapishanesi'nde baskın sırasında yaralandığı bildirildi.

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "ziyaretçi salonuna oldukça yorgun ve bitkin bir şekilde geldiği" belirtildi.

Açıklamada, Bergusi'nin yaralanması şu ifadelerle aktarıldı:

"Bergusi'nin, sol gözünden yaralandığı açık bir şekilde görülüyordu. Baskın operasyonuyla eşzamanlı gelen ziyaretçiyle görüşmeye çıktığı sırada başını kapıya vurduğu için üzerinde kan izleri de vardı."

Bergusi'nin 110 kilogramdan 60 kilograma düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, bunun ihmal ve kötü beslenme sonucunda oldukça tehlikeli sağlık sorunları yaşadığının işareti olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hapishanenin en düşük seviyede dahi yaşam şartlarına sahip olmadığının altı çizildi.

Abdullah el-Bergusi, 67 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İsrail hapishanelerindeki en fazla ceza alan Filistinli esir durumunda.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın liderlerinden ve Ramallahlı olan Bergusi, 2003 yılında tutuklandı.