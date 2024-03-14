Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir." ifadesini kullandı.
Heniyye yayımladığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın tutumunun söylemde değiştiğini, uygulamada ise test edildiğini belirterek, Gazze halkının maruz kaldığı soykırım ve açlık siyasetine son verilmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurguladı.
İsrail'le yürütülen müzakerelere de değinen İsmail Heniyye, "Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir. Hamas, müzakerelerde direnişin dehası ve büyüklüğü üzerinde yoğunlaşıyor ve Filistin halkına yönelik saldırıların durması için tüm gücüyle çabalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Heniyye ayrıca İsrail'in uzlaşmazlığından vazgeçmesi halinde çok aşamalı bir anlaşmaya varma fırsatının olduğunu da kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Hamas Lideri Heniyye, Saha ve Müzakerelerin Paralel İki Çizgi Olduğunu Belirtti - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra Mısır'a, oradan ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C ve yazar annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Kaçak Tok ve oğlunun fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen gülmeleri dikkatlerden kaçmadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 1 Ocak - 13 Mart tarihleri arasında toplam 97 bin 101 taşıt ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, trafik mevzuatı ihlali ve kusuru tespit edilen 340 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilere anaç koyun, keçi, sürü yenileme, arıcılık ve bal desteği ile Tiftik keçilerine ilave destek verileceğini duyurdu. Desteklemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren yetiştiricilerin hesabına aktarılacak.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti çıkan yangın, bir camide korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, camide maddi hasar oluştu. Yangının caminin imam odasındaki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.
İngiliz hükümeti, yabancı hükümetlerin İngiltere'de gazete ve haber dergilerini satın almasını yasaklayacağını duyurdu. Bu adımın basın özgürlüğünü korumak için atılan bir ek adım olduğu belirtilirken, RedBird IMI şirketinin Telegraph gazetesi ve Spectator dergisini almak istemesi son dönemde gündeme gelmişti. Hükümet, Dijital Pazarlar, Rekabet ve Tüketiciler Yasası'na bir madde ekleyerek bu yasağı hayata geçirecek.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda camide maddi hasar meydana geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı düşünülüyor.
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