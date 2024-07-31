Hamas Lideri İsmail Haniye, İran'da Suikasta Uğradı

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(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye'nin son görüntülerinde, yemin töreninde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile tokalaşarak ayak üstü sohbet ettiği görüldü.

Hamas Lideri Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti. Haniye'nin son görüntülerinde, Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Dışişleri Bakanı Fidan ile tokalaşarak ayak üstü sohbet ettiği görüldü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hamas Lideri Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın 30.07.2024 tarihinde düzenlenen yemin törenine katılmıştı.