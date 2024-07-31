Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Cenazesi İran'da Törenle Uğurlandı - Son Dakika
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Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Cenazesi İran'da Törenle Uğurlandı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenaze töreni düzenlendi. Heniyye'nin naaşı, törenin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilerek defnedilecek.

31.07.2024 12:05
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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin naaşının İran'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Katar'ın başkenti Doha'da defnedilmesi bekleniyor.

Hamas kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hamas ve İranlı yetkililer arasında Heniyye'nin cenaze töreni ve defin işlemleri için görüşmeler devam ediyor.

Buna göre, Heniyye'nin cenaze törenin Tahran'da yapılması, ardından defnedilmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilmesi planlanıyor.

İran ve Hamas yetkilileri konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Cenazesi İran'da Törenle Uğurlandı - Son Dakika
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