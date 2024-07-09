Hamas lideri İsrail'i uyardı: Saldırılar müzakereleri başlangıç noktasına döndürebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas lideri İsrail'i uyardı: Saldırılar müzakereleri başlangıç noktasına döndürebilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ordusunun Gazze'de gerginliği tırmandırmasının, ateşkes müzakerelerini başlangıç noktasına döndüreceği uyarısında bulundu. Heniyye, İsrail'in Gazze'de işlediği katliam ve zorla yerinden etmelerin devam ettiğini belirterek arabulucularla acil temaslar yürüttü. İsrail'in saldırıları sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce Filistinli yerinden oldu. Esir takası müzakereleri ve ateşkes için Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

09.07.2024 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, arabuluculara yaptığı uyarıda, İsrail ordusunun Gazze, Refah ve diğer bölgelerde gerginliği tırmandırmasının, ateşkes anlaşması için gerçekleştirilen müzakere sürecini başlangıç noktasına döndüreceğini söyledi.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Heniyye, İsrail ordusu tarafından Gazze'de işlenen "kapsamlı katliam" ve "zorla yerinden etme"ler devam ederken arabulucularla acil temaslar yürüttü.

Heniyye görüşmeler sırasında Gazze, Refah ve diğer kentlerde yaşananların felaket niteliğindeki yansımaları konusunda uyarıda bulundu.

Müzakere sürecinin başarısız olması konusundaki sorumluluğunun tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ordusuna ait olduğunu vurgulayan Heniyye, Gazze, Refah ve diğer yerlerde yaşananların müzakere sürecini başlangıç noktasına döndüreceği konusunda uyardı.

İsrail ordusunun gün içerisinde Gazze kent merkezinin güneybatısında düzenlediği saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı; binlerce Filistinli de yerinden oldu.

Ayrıca İsrail askerleri, güneydeki Refah kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini havadan ve karadan vurmaya devam ediyor.

Esir takası konusunda anlaşmaya varılması, ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere dün Mısır'a gitmişti.

Ayrıca Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a ulaştığı bildirilmişti.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtmişti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Refah, Katar, Mısır, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas lideri İsrail'i uyardı: Saldırılar müzakereleri başlangıç noktasına döndürebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:11 Malatya’da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü Malatya'da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü
22:47 31 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili Rusya, Ukrayna’yı suçladı: Biz vurmadık, kendileri vurdu 31 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili Rusya, Ukrayna'yı suçladı: Biz vurmadık, kendileri vurdu
21:16 “Evde ek iş, evde paketleme işi“ ilanıyla 1000 kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi "Evde ek iş, evde paketleme işi" ilanıyla 1000 kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi
20:06 Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi Dosya artık Erdoğan’ın önünde Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde
16:46 Ankette çarpıcı sonuçlar İşte AK Partililerin Özel Özel’e destek verdikleri konu Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu
23:33 Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları’nda güreşemeyecek Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek
22:59 Gremio’daki kiralık sözleşmesi fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe’ye geri döndü Gremio'daki kiralık sözleşmesi fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe'ye geri döndü
21:42 Adı Beşiktaş ile anılıyordu Immobile’nin kulübü Lazio’dan açıklama var Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Immobile'nin kulübü Lazio'dan açıklama var
21:21 Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu Parkinson doktoru, Beyaz Saray’ı 8 defa ziyaret etmiş Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu? Parkinson doktoru, Beyaz Saray'ı 8 defa ziyaret etmiş
21:06 Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti İşte sebebi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi
20:06 Kazanın ardından ABD’de tutuklanmıştı Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor Kazanın ardından ABD'de tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor
19:39 İran’da 63 kişide dang humması vakası görüldü İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 00:34:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas lideri İsrail'i uyardı: Saldırılar müzakereleri başlangıç noktasına döndürebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement