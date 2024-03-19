Hamas Lideri Putin'i Tebrik Etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçimleri kazanarak yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti.
Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, seçim zaferinden dolayı Putin'e bir tebrik mesajı yolladı.
Rusya'nın Filistin davasına destek veren pozisyonundan övgüyle söz eden Heniyye, Filistin halkının karşısında durduğu İsrail işgal güçlerinin ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli hegomonik kollarından biri olduğunu belirtti.
Heniyye, Hamas'ın Rusya ile ortak işbirliği yollarını güçlendirme arzusunda olduğunu, Rus halkının ve dünyanın çıkarları doğrultusunda ezilen halklara adalet sağlayacak çok kutuplu bir küresel sistem inşa etme yolunda Putin'e başarılar dilediğini ifade etti.
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de hak arama kültürü konusunda muazzam adımlar atıldığını belirtti. Malkoç, 150 üniversitede ombudsmanlık topluluğu kurulduğunu ve birçok kurumun ihdas edildiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin kendi iç meselelerini çözüm yoluna koymaya çalıştığını vurgulayan Malkoç, PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin hak ve özgürlükleri istismar ettiğini ifade etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Gush Etzion isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda, 2 İsrail güvenlik gücünün yaralandığı bildirildi. Saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletin sollama yaparken karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı anlar kaydedildi. Motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi olmadığı belirlendi.
Kırklareli'nde bir markette bir kadını taciz ettiği iddia edilen akli dengesi yerinde olmayan kişi, gözaltına alındıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın polis tarafından müdahale edildiği ve şüphelinin adli sürecin devam ettiği belirtildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yol yapımı sırasında Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edilince çalışmalar durduruldu. Antalya Müze Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda, Idyros Antik Kenti ile bağlantılı olduğu düşünülen kalıntılar tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu kültür varlıklarının tescil sürecini başlattı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalyan Kanalı'nda açıldığı iddia edilen kanal ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kanalın temizlik çalışması olduğu ve yeni bir kanal açılmadığı belirtildi.
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