Hamas liderinin ailesinin ölümü İsrail istihbaratının işareti olarak değerlendirildi

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı torunlarının Gazze Şeridi'nde öldürülmesinin, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) istihbaratıyla, İsrail insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrailli Kanal 14'te yer alan haberde, "Heniyye'nin aile üyelerinin ortadan kaldırılmasının, İsrail'in Hamas liderlerini takip ettiğinin işareti olduğu" ifade edildi.

"Suikastın Heniye ailesinin seyahat ettiği arabaya yapılan bir İHA saldırısıyla gerçekleştirildiği", saldırının İsrail ordusunun Güney Komutanlığı Ateş Merkezi, Hava Kuvvetleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet arasındaki istihbarat işbirliğiyle yapıldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre ise adı açıklanmayan bir İsrailli güvenlik yetkilisi "suikastın hedefinin Heniyye'nin üç oğlu olduğunu" savundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef almıştı.

İsrail'in Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki aracı hedef alması sonucu Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetmişti.

Saldırıda 3 oğlunu ve torunlarından bazılarını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söylemişti.