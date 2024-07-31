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- Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, Tahran'da suikast sonucu öldürüldü

TAHRAN - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları ordusundan yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumalarından biri Tahran'da kaldıkları konuta düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.

İran basınında yer alan haberde, olayın nedeni ve boyutlarının araştırıldığı ve saldırının detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.