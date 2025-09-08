Hamas\'tan ABD ile Ateşkes İfadesi

Hamas, ABD'den Katar ve Mısır vasıtasıyla Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması yönünde "bazı fikirler" aldıklarını belirterek, İsrail'in Gazze'ye yaklaşık yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü saldırıları sona erdirmeye yardımcı olacak her türlü adımı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Hamas, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda gerçekleşen İsrail ile ateşkes görüşmelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan açıklamada, "(Katar ve Mısır) Arabulucular aracılığıyla ABD tarafından ateşkes anlaşmasına varılması yönünde bazı fikirler aldık." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların durdurulması için gösterilen çabalara katkı sağlayacak "her türlü adımın memnuniyetle karşılandığı" vurgulandı.

MÜZAKERE MASASI İÇİN ŞARTLARI SIRALADILAR

Hamas'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere bir an önce müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bunun karşılığında "savaşın sona erdiğinin açık bir şekilde duyurulması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'yi yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan ve derhal göreve başlayacak bir komitenin kurulması gerektiği" belirtildi.

"ARABULUCULARLA SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Açıklamada, ayrıca İsrail'in varılacak anlaşmaya açıkça bağlı kalmasının ve önceki tecrübelerin tekrarlanmamasının garanti edilmesi gerekliliği vurgulandı. Hamas'ın 18 Ağustos'ta arabulucular tarafından iletilen ve ABD'nin önerisine dayanan ateşkes teklifini kabul ettiği ancak İsrail'in öneriye yanıt vermediği hatırlatıldı.

ABD tarafından alınan fikirlere işaret edilen açıklamada, "Bu fikirlerin halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren kapsamlı bir anlaşmaya dönüşmesi için arabulucularla sürekli temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.