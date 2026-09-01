Hamas'tan Arabuluculara Çağrı: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Durdurulsun

Hamas Hareketi, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki artan ihlallerini durdurması, ateşkese uyması ve gereklerini yerine getirmesi için arabulucu ülkelerle ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'la görüşmeler yaptığını bildirdi.

Hamas, İsrail'in bugün Gazze'nin batısındaki el-Ketibe bölgesinde düzenlediği saldırıların ve bombardımanın ardından??????? açıklama yaptı.

El-Ketibe saldırısını şiddetle kınayan Hamas, arabulucu ülkeler ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile konuya ilişkin görüşmeler yapıldığını duyurdu.

"Hamas yönetimi, arabuluculardan ve garantör taraflardan, bu suç teşkil eden operasyonları ve giderek artan ihlalleri durdurması, ateşkes anlaşmasına uymaya ve anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye bağlı kalması için işgal hükümeti üzerinde azami düzeyde baskı kurmalarını talep etti." denilen açıklamada, yine onlardan saldırıyı kınayan güçlü ve açık bir pozisyon ortaya koymaları ve sürdürmesinin sonuçları konusunda da uyarmaları çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasını baltalamayı ve anlaşmanın uygulanması çabalarını yok etmeyi hedeflediğini belirtirken, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik saldırı ve soykırım savaşının devamını kolaylaştırmak için uygun ortam oluşturmaya çalıştığı konusunda uyarı yaptı.

İsrail saldırılarının devam etmesinin arabulucular ve garantörler nezdindeki karşılığına işaret eden Hamas, tırmanışı durdurmak ve anlaşmanın baltalanmasına engel olmak üzere harekete geçmeleri için acil bir sorumlulukla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.