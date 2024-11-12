Hamas'tan Araçla Eylem Açıklaması

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Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında dün düzenlenen araçla ezme eyleminin " İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki suçlarına karşı doğal bir tepki" olduğunu belirtti.

Hamas, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde dün akşam saatlerinde bir İsrail askeri kontrol noktasına yapılan araçla ezme eylemine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Beytüllahim'in batısındaki El-Hadir beldesi yakınlarında gerçekleştirilen araçla ezme eylemi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki halkımıza karşı düzenlediği vahşi saldırılara verilen doğal bir tepkidir." ifadeleri kullanıldı.

İşgal ve katliamlar sürdükçe Filistinlilerin İsrail'e karşı direnişinin devam edeceği vurgulanan açıklamada, dünkü eylemin Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde açıklamalarda bulunan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e bir mesaj olduğu kaydedildi.

Smotrich, dün, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü. Ayrıca Smotrich, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Beytüllahim'in batısındaki El-Hadir beldesinde bir askeri kontrol noktasına düzenlenen araçla ezme eyleminde 2 askerin yaralandığını duyurmuştu.