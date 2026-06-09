Hamas'tan Ateşkes Anlaşması İle İlgili Açıklama - Son Dakika
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Hamas'tan Ateşkes Anlaşması İle İlgili Açıklama

09.06.2026 19:02
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Hamas, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşıldığını duyurdu.

Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi'nde yapılacak ateşkes anlaşmasına ilişkin tartışmalı konularda "kabul edilebilir yaklaşımlara" ulaşıldığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen görüşmeler sırasında, ateşkes anlaşmasının ihtilaflı konularına ilişkin olarak, görüşmelere katılan taraflarca kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşıldı." ifadelerine yer verdi.

Kasım, Hamas'ın ve diğer Filistinli grupların, Gazze'deki soykırımın durdurulması amacıyla ulusal sorumluluk bilinciyle, Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabulucular tarafından sunulan öneri ve uzlaşı formüllerine esnek ve olumlu bir şekilde yaklaştığını belirtti.

Artık "topun İsrail tarafında ve Gazze Barış Kurulu'nda" olduğunu, Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tam ve somut şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini aktaran Kasım, şunları kaydetti:

"Bu durum, arabulucuların, garantör ülkelerin ve Barış Kurulu'nun, işgalci tarafı ihlalleri, öldürmeleri ve ablukayı durdurmaya zorlayabilme; ayrıca anlaşmanın ikinci aşamasına geçilebilmesi için bu uzlaşı formüllerini kabul ettirebilme kapasitesine bağlıdır."

Kasım, İsrail'i "süregelen ihlalleri, günlük katliamları, bombalamaları ve Sarı Hattın sürekli batıya doğru genişlemesiyle ateşkes anlaşmasını yok etmeye çalışmakla ve Gazze Şeridi'ne yardım girişini kısıtlamakla" suçladı.

Hamas yetkilisi, İsrail'in yaptıklarının "arabuluculara, garantör devletlere ve ABD yönetimine, işgalin ihlallerine son vermesi ve anlaşmalara uyması için baskı yapma konusunda siyasi, ahlaki ve hukuki bir sorumluluk yüklediğini" aktardı.

Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ilk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı. Filistinli kaynaklar ise İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam yerine getirmediğini ve saldırıların sürdüğünü belirtiyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında Gazze'nin yönetimi, yeniden imar, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail'in çekilmesi ve bazı siyasi-güvenlik düzenlemelerinin ele alınması öngörülüyor.

Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin temaslara Kahire'de pazar günü başlamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Ateşkes Anlaşması İle İlgili Açıklama - Son Dakika

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