Hamas'tan Ateşkes Anlaşmasına Olumlu Yanıt - Son Dakika
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Hamas'tan Ateşkes Anlaşmasına Olumlu Yanıt

Hamas\'tan Ateşkes Anlaşmasına Olumlu Yanıt

Hamas, ateşkes taslağına olumlu yaklaşırken, İsrail kaynakları anlaşmanın resmen ilan edileceğini bildiriyor.

15.01.2025 19:19
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(ANKARA) - İsrail medyasına konuşan bir yetkili bir kaynak, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına karşın ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına olumlu yanıt verdiğini belirtti. Katar merkezli medya kuruluşlarına konuşan Filistinli kaynaklar ise Hamas'ın ateşkes taslağına yaklaşımının olumlu olduğunu belirtiyor.

İsrail medyasına konuşan bir yetkili bir kaynak, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına karşın ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına olumlu yanıt verdiğini belirtti. İsrail Başbakanlık Ofisi Hamas'ın henüz arabulucuk yapan taraflara ateşkes ve esir takası üzerine son kararını bildirmediğini açıklamıştı.

Başbakalık ofisinin açıklamasının yanı sıra İsrail televizyon kanallarında "Hamas'ın anlaşmayı onayladığını ve yarın ateşkesin resmen ilan edileceğini ve pazar günü de ilk rehinelerin serbest bırakılmasıyla yürürlüğe gireceğine ilişkin haberler" yer alıyor.

İsrail merkezli Kanal 12, ateşkes anlaşmasının detaylarına ilişkin yayınladığı bir haberde ateşkesin ilk gününde 3 rehinenin, yedinci gün 4 rehinenin ve 14'üncü gününde 13 rehinenin serbest bırakılacağını ve Hamas için üst düzey faaliyetlerde bulunanlar hariç bin Filistinli mahkumun da serbest bırakılacağını ileri sürdü.

İsrail medyasına göre, anlaşmanın ilk aşamasında ayrıca Gazze Şeridi'ne günlük 600 kamyon insani yardım erişimine izin verilecek. İsrail ordusu güçlerinin büyük bir kısmı Philadelphi koridorundan çekilirken, koridorda İsrail ordusunun nispeten küçük bir birliği kalmaya devam edecek. Gazze'nin kuzeyine giden geçiş noktasında Mısır ve Katarlı bir denetim gücü oluşturulacak. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasının 22'inci gününden itibaren Gazze sakinleri, Gazze'nin kuzeyine geri dönebilecek.

Filistinli kaynak: "Direniş cephesinin taslağa bakışı bütünlüklü ve olumlu"

Katarlı merkezli The New Arab, Doha'daki Hamas liderliğinin, Filistin İslami Cihat ve Filistin Halk Cephesi liderleriyle bir araya gelerek Gazze ateşkesi anlaşmasının son taslağını değerlendirdiğini bildirdi.

Habere göre Filistinli kaynağın, "Direniş cephesinin taslağa bakışı bütünlüklü ve olumlu" dediği kaydedildi.

Haberde, Hamas ve İsrail arasındaki arabulucuların (ABD, Mısır ve Katar) İsrail ordusunun Gazze'den geri çekilme planına ilişkin detayları aldığı belirtildi. Habere göre, anlaşmanın ilanına lişkin resmi açıklama, tüm tarafların onayına bağlı olarak Kahire'de yapılacak.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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