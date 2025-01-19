Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakacağı 3 kişinin isimlerini açıkladı.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, varılan anlaşma sonucu ilk olarak, 3 İsrailli kadın esirin salıverileceğini belirtti.
Ebu Ubeyde, İsrailli Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher??????? (31) adlı kadın esirlerin bugün serbest bırakılacağını duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Hamas'tan Ateşkesle 3 İsrailli Kadın Esir Serbest - Son Dakika
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