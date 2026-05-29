Hamas'tan Barış Konseyi'ne Çağrı

29.05.2026 23:53
Hamas, İsrail'in Gazze işgalini artırma planına tepki göstererek Barış Konseyi'ne net tutum çağrısı yaptı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgali yüzde 70'e çıkarma planına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Barış Konseyi"ne net tutum sergileme çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin yüzde 70'ini kontrol altına alma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına ilişkin açıklamalarına ilişkin Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'un sessizliğini eleştirdi.

Söz konusu açıklamaların Gazze'de yürürlükte olan ateşkes planı ve daha önce ilan edilen mutabakatların açık ihlali niteliğinde olduğunu belirten Kasım, "Barış Konseyi"nde yer alan ülkelere İsrail'in ateşkes ihlalleri ve tehditlerine karşı net ve açık tutum sergileme çağrısı yaptı.

Kasım ayrıca, İsrail'e baskı uygulanarak saldırıların ve sahada yeni fiili durum oluşturma girişimlerinin durdurulması için somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını işgal altında tuttuğunu belirterek, bu oranı yüzde 70'e çıkarma talimatı verdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu Ekim 2025'te, ateşkes kapsamında oluşturulan ve "Sarı Hat" olarak adlandırdığı bölgeyle Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Ateşkes planı kapsamında sonraki aşamalarda İsrail ordusunun Gazze'den daha fazla çekilmesi öngörülürken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada ordunun Hamas silahsızlandırılmadan "Sarı Hat"tan "bir milimetre bile" geri çekilmeyeceğini söylemişti.

"Barış Konseyi", "Gazze Ulusal Yönetim Komitesi" ve "Uluslararası İstikrar Gücü"nü içeren Gazze'nin geçiş dönemi yönetim yapıları, Beyaz Saray tarafından 16 Ocak'ta duyurulmuştu.

Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de güvenliğin sağlanması, silahsızlandırma süreci ile insani yardım ve yeniden imar malzemelerinin ulaştırılması gibi görevleri üstlenmesi planlanıyor.

Söz konusu düzenlemeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik planının ikinci aşaması kapsamında hazırlanmış ve 17 Kasım 2025 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla desteklenmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 922 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 786 kişi yaralandı.

İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmıştı. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 bin 819 Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

